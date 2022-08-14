Названы продукты, которые подорожают осенью

В сентябре-октябре в России традиционно подорожают некоторые продукты питания, сообщил «Прайму«завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

По его словам, в сентябре всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия и овощи, несмотря на то что наступает период их сбора.

Незначительно растут цены на рыбопродукты и свинину — однако в этом случае основной рост приходится на конец года.

Также после лета плавно начинают дорожать мясо птицы и фрукты. Последние при этом само интенсивно дорожают с мая по июнь, в августе они стоят максимально дёшево, а в сентябре дорожают вновь. После это цены на них остаются стабильными до конца года, отметил специалист.