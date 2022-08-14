Названы продукты, которые подорожают осенью
Среди них — фрукты, мясо и яйца
14 августа 2022, 18:59
В сентябре-октябре в России традиционно подорожают некоторые продукты питания, сообщил «Прайму«завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
По его словам, в сентябре всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия и овощи, несмотря на то что наступает период их сбора.
Незначительно растут цены на рыбопродукты и свинину — однако в этом случае основной рост приходится на конец года.
Также после лета плавно начинают дорожать мясо птицы и фрукты. Последние при этом само интенсивно дорожают с мая по июнь, в августе они стоят максимально дёшево, а в сентябре дорожают вновь. После это цены на них остаются стабильными до конца года, отметил специалист.
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