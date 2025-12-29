Эксперт раскрыла самые опасные новогодние блюда. Что под запретом

За вечер 31 декабря человек может получить до 3000 ккал и до 190 г жира, а это значительно превышает суточную норму

29 декабря 2025

Новогодний стол / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач‑диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова в беседе с изданием "Известия" рассказала о блюдах новогоднего стола, наиболее опасных для здоровья.

Эксперт предупредила, что за один праздничный вечер человек может потребить до 3000 ккал и до 190 г жира – это существенно превышает суточную норму.

По словам Хохловой, наибольшую угрозу представляют салаты с майонезом: они создают значительную нагрузку на поджелудочную железу и печень, а многокомпонентные блюда при длительном нахождении на столе становятся благоприятной средой для размножения бактерий.

Диетолог также обратила внимание на опасность определенных сочетаний продуктов: так, комбинация алкоголя, жирной пищи и майонеза способна спровоцировать острый панкреатит, а смешивание разных видов алкоголя усиливает интоксикацию организма.

«Вредны сочетания белковой пищи с цитрусовыми и жирного мяса с бобовыми гарнирами могут вызывать изжогу и процессы брожения», – говорится в публикации издания.

Хохлова подчеркнула, что подобные пищевые эксперименты особенно рискованны для людей с хроническими заболеваниями желудочно‑кишечного тракта, гипертонией или болезнями почек, а также для пожилых и детей. В качестве рекомендаций эксперт предложила заранее продумывать праздничное меню, ограничиваться приготовлением только любимых блюд, заменять майонез в салатах сметаной или йогуртом, соблюдать умеренность (в том числе придерживаться правила "одной тарелки"), контролировать употребление алкоголя и чередовать его с водой, а также завершать застолье до 22–23 часов.

Елена Хохлова отметила, что Новый год должен оставаться праздником радости, а не становиться испытанием для организма, и подчеркнула: разумный подход к меню и умеренность позволят встретить его без вреда для здоровья и с хорошим самочувствием.

