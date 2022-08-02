Жители Алтайского края стали чаще брать ипотеки

В июне в Алтайском крае резко выросла выдача ипотек. Об этом сообщает Центробанк.

За отчётный период люди оформили 870 займов, что в два раза больше, чем в мае 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом падение спроса составляет 73%.

На первичном рынке люди оформили 196 жилищных кредитов, что на 77% меньше в количественном выражении и на 61% — в денежном.

Почти аналогичную динамику демонстрирует и вторичный рынок, на котором в июне оформили 674 кредита на 1,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем увеличение в 2,5 раза.

Отмечается, что из-за роста цен на недвижимость становится больше и размер первоначального взноса, из-за чего люди вынуждены растягивать срок ипотеки.

Вместе с тем как Центробанк снижает ключевую ставку, уменьшается и ставка по ипотеке.