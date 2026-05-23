Эпидемиолог назвал инфекции, которыми можно заразиться после укуса клеща

При своевременном выявлении и лечении заболевание обычно заканчивается выздоровлением

23 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Клещи, обитающие на территории России, способны переносить сразу несколько опасных инфекций, включая болезнь Лайма, геморрагические и пятнистые лихорадки. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Распространенной клещевой инфекцией в европейской части России и во всем северном полушарии является иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма», — отметил специалист.

По словам Лебедева, при своевременном выявлении и лечении заболевание обычно заканчивается выздоровлением. Однако при переходе инфекции в хроническую форму могут возникнуть серьезные поражения суставов, нервной системы и кожи.

Эксперт также подчеркнул, что российские клещи могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, а также Крымской геморрагической лихорадки и других инфекционных заболеваний.