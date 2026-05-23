Эпидемиолог назвал инфекции, которыми можно заразиться после укуса клеща
При своевременном выявлении и лечении заболевание обычно заканчивается выздоровлением
23 мая 2026, 11:34, ИА Амител
Клещи, обитающие на территории России, способны переносить сразу несколько опасных инфекций, включая болезнь Лайма, геморрагические и пятнистые лихорадки. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Распространенной клещевой инфекцией в европейской части России и во всем северном полушарии является иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма», — отметил специалист.
По словам Лебедева, при своевременном выявлении и лечении заболевание обычно заканчивается выздоровлением. Однако при переходе инфекции в хроническую форму могут возникнуть серьезные поражения суставов, нервной системы и кожи.
Эксперт также подчеркнул, что российские клещи могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, а также Крымской геморрагической лихорадки и других инфекционных заболеваний.
11:49:47 23-05-2026
Развели клещей, распространили, а теперь вакцинами торговать можно - супер бизнес!
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Роспотребнадзор в доле, иначе бы публиковал данные по количеству и составу болезней зараженных клещей.
Страна бесконечных диверсий и врагов народа, вредителей.
13:52:51 23-05-2026
Вежливый Человек (11:49:47 23-05-2026) Развели клещей, распространили, а теперь вакцинами торговать... Кто бы разводил их. Клещи всегда были, есть и будут
19:38:33 23-05-2026
Чучмек (13:52:51 23-05-2026) Кто бы разводил их. Клещи всегда были, есть и будут... Клещевой энцефалит был завезён на Дальний Восток СССР японскими диверсантами как часть биологической войны. Сторонники этой версии указывают на следующие факты:
До 1930-х годов клещевой энцефалит на Дальнем Востоке не был известен.
В 1937 году в Приморье началась вспышка неизвестной болезни, позже идентифицированной как клещевой энцефалит.
Отряд 731 активно разрабатывал методы доставки заражённых насекомых — в том числе через сброс с самолётов фарфоровых сосудов с комарами и клещами.
Некоторые источники предполагают, что вирус японского энцефалита, передававшийся комарами, мутировал в организме клещей, что привело к появлению нового, устойчивого штамма — дальневосточного клещевого энцефалита.
19:40:37 23-05-2026
Ключевые учёные из Отряда 731, включая его руководителя Сиро Исии, получили амнистию от США после Второй мировой войны. В обмен на иммунитет от судебного преследования они передали американским властям результаты своих экспериментов на людях, включая данные по биологическому оружию.
Эта сделка была организована генералом Дугласом Макартуром, Верховным главнокомандующим союзными войсками в Японии. Основной мотив США — получить ценные данные для собственной программы биологического оружия, в частности, в Форт-Детрике, и не допустить попадания этой информации к СССР.
Большая часть рядового состава попала в советский плен и была осуждена на Хабаровском процессе в 1949 году, в то время как высшие офицеры, сдавшиеся американцам, избежали наказания. Переданные материалы до сих пор частично засекречены.