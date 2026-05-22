За неделю в Алтайском крае клещи покусали почти тысячу человек

В 18,9% снятых клещей обнаружили возбудителя боррелиоза

22 мая 2026, 15:02, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

За прошедшую неделю в Алтайском крае к медикам после укусов клещей обратились 975 человек. С начала эпидемического сезона, который стартовал 27 марта, зарегистрировано уже 3253 случая присасывания клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 848 жителей Барнаула.

По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 80 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе восемь — у детей. Также выявлено 12 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз, три из них — у детей. Кроме того, зафиксированы два случая с подозрением на клещевой энцефалит, один — у ребенка.

Лабораторные исследования показали, что в 18,9% снятых клещей обнаружили возбудителя боррелиоза, а в 6,7% — вирус клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре отметили, что всем пострадавшим после укусов зараженных клещей назначили профилактическое лечение.

В регионе также продолжаются противоэпидемические мероприятия. Власти планируют обработать от клещей 2590 гектаров парков, скверов и зеленых зон. На сегодняшний день обработано уже 1449,96 гектара.