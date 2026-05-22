За неделю в Алтайском крае клещи покусали почти тысячу человек
В 18,9% снятых клещей обнаружили возбудителя боррелиоза
22 мая 2026, 15:02, ИА Амител
За прошедшую неделю в Алтайском крае к медикам после укусов клещей обратились 975 человек. С начала эпидемического сезона, который стартовал 27 марта, зарегистрировано уже 3253 случая присасывания клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 848 жителей Барнаула.
По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 80 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, в том числе восемь — у детей. Также выявлено 12 случаев с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз, три из них — у детей. Кроме того, зафиксированы два случая с подозрением на клещевой энцефалит, один — у ребенка.
Лабораторные исследования показали, что в 18,9% снятых клещей обнаружили возбудителя боррелиоза, а в 6,7% — вирус клещевого энцефалита.
В Роспотребнадзоре отметили, что всем пострадавшим после укусов зараженных клещей назначили профилактическое лечение.
В регионе также продолжаются противоэпидемические мероприятия. Власти планируют обработать от клещей 2590 гектаров парков, скверов и зеленых зон. На сегодняшний день обработано уже 1449,96 гектара.
17:11:40 23-05-2026
а вы знаете что клещи это пауки?
20:44:51 23-05-2026
Гость (17:11:40 23-05-2026) а вы знаете что клещи это пауки?... Клещи — это не пауки, но они являются близкими родственниками. Оба этих существа относятся к классу Паукообразные (Arachnida), что объясняет их внешнее сходство. Однако клещи и пауки — это разные отряды в рамках одного класса, как, например, кошки и собаки относятся к одному отряду хищных, но являются разными семействами.
Несмотря на различия, у клещей и пауков есть важные общие черты:
Четыре пары ног у взрослых особей — это ключевой признак всех паукообразных, в отличие от насекомых, у которых три пары.
Два отдела тела (в теории) — у пауков это чётко выраженные головогрудь и брюшко. У клещей эти отделы сливаются в единое тело, но эволюционно происходят от тех же структур.
Хитиновый покров — тело покрыто прочным экзоскелетом, защищающим от высыхания.
Развитие через линьку — как и все членистоногие, они сбрасывают старый покров при росте.
Изучение одной наукой — арахнология занимается как пауками, так и клещами.