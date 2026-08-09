Фельдшерам расширят полномочия в оказании наркологической помощи с сентября

При этом самостоятельно принимать все решения такой медицинский работник не сможет

09 августа 2026, 17:08, ИА Амител

Фельдшер скорой помощи / Фото: amic.ru

С 1 сентября в России расширятся полномочия фельдшеров при оказании медицинской помощи. В населенных пунктах, где в штате больницы отсутствует психиатр-нарколог, они смогут оказывать пациентам первичную доврачебную помощь по этому профилю. Об изменениях РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, который вводит ряд важных нововведений. Прежде всего документ расширяет полномочия фельдшеров. Если в штате больницы нет врача психиатра-нарколога, то первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю "психиатрия-наркология", нуждающимся в ней, сможет оказывать фельдшер», — сказал Куринный.

При этом самостоятельно принимать все решения такой медицинский работник не сможет. Действия фельдшера необходимо будет согласовывать с профильным специалистом из диспансерного отделения наркологического диспансера либо наркологической больницы.

Нововведение прежде всего должно повысить доступность специализированной медицинской помощи в небольших населенных пунктах, где соответствующих врачей может не быть.