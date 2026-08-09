Фельдшерам расширят полномочия в оказании наркологической помощи с сентября
При этом самостоятельно принимать все решения такой медицинский работник не сможет
09 августа 2026, 17:08, ИА Амител
С 1 сентября в России расширятся полномочия фельдшеров при оказании медицинской помощи. В населенных пунктах, где в штате больницы отсутствует психиатр-нарколог, они смогут оказывать пациентам первичную доврачебную помощь по этому профилю. Об изменениях РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, который вводит ряд важных нововведений. Прежде всего документ расширяет полномочия фельдшеров. Если в штате больницы нет врача психиатра-нарколога, то первичную доврачебную медико-санитарную помощь пациентам по профилю "психиатрия-наркология", нуждающимся в ней, сможет оказывать фельдшер», — сказал Куринный.
При этом самостоятельно принимать все решения такой медицинский работник не сможет. Действия фельдшера необходимо будет согласовывать с профильным специалистом из диспансерного отделения наркологического диспансера либо наркологической больницы.
Нововведение прежде всего должно повысить доступность специализированной медицинской помощи в небольших населенных пунктах, где соответствующих врачей может не быть.
«Это поможет частично решить вопрос доступности профильной помощи в маленьких городах и поселениях. Потому что не везде есть врачи-специалисты, а у психиатра-нарколога, например, из областного диспансера, нет возможности непосредственно проводить обследование и назначать лечение. А вот телемедицинские консультации уже можно будет использовать», — заключил парламентарий.
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