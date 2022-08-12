Это только начало. БКЖБИ №2 отметило 80-летие

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2 отпраздновал 80-летие накануне Дня строителя. Праздник, куда были приглашены в том числе заслуженные работники и ветераны предприятия, прошёл в концертном зале «Сибирь» 12 августа. Гостями мероприятия стали генеральный директор группы компаний «Союз» (правопреемник БКЖБИ № 2) Владимир Отмашкин, экс-губернатор и заслуженный строитель РСФСР Александр Суриков, экс-глава города Владимир Колганов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилёв, председатель городской думы Галина Буевич.

Как прошло мероприятия смотрите в нашем фоторепортаже.

Справка: БКЖБИ № 2 было создано в 1942 году на базе «Лесокирзавода». В годы Великой Отечественной войны комбинат производил из металлопроката строительные колонны, балки, цистерны, дымовые трубы, резервуары и был единственным в городе поставщиком товарного бетона, железобетона. В 1948 введён в эксплуатацию бетонный завод, в 1950—1970-х — цехи мелкого и крупного железобетона, испытательный полигон.

Продукция КЖБИ-2 использовалась при строительстве и реконструкции заводов: Барнаултрансмаш, Барнаульского станкостроительного завода, Сибэнергомаш, Барнаульского шинного завода. А также Дворца спорта и зрелищ, Театра Драмы, Театра Музкомедии, кинотеатров «Россия» и «Мир», ДК и клубов Барнаула, кварталов «2000» и «2001».