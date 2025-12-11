"И душ не нужен". Жители дома в Рубцовске ждут капремонта крыши уже полтора года

Капремонт, который должны были завершить по решению суда еще в сентябре, так и не начат

11 декабря 2025, 12:40, ИА Амител

Жители дома № 17 на улице Федоренко в Рубцовске вынуждены справляться с постоянными протечками и разрушением крыши только с помощью черного юмора. Несмотря на судебное решение, обязывающее Фонд капитального ремонта завершить работы еще в сентябре, на месте не выполнено ничего, а сроки ремонта сдвинулись еще на полтора года, пишет "Народный Фронт Алтайского края".

«Смеемся, чтобы не плакать», – говорят жильцы, горько шутя, что им "и душ не надо", а сбор воды с пола – это "гимнастика, чтобы похудеть".

За этими шутками скрывается настоящая трагедия, особенно обострившаяся с наступлением зимы. В доме также проживает многодетная семья и труженик тыла.

"Народный фронт" направил обращения в Фонд капремонта и прокуратуру с требованием ускорить ремонтные работы и проверить действия ответственных лиц.