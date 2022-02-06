Самые интересные ТВ-трансляции второй недели Олимпиады. Инфографика

За два прошедших дня зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России завоевала сразу пять медалей, это больше, чем у любой другой страны. Причём успехи отмечаются в разных видах спорта: лыжах, биатлоне и фристайле. На счету россиян уже есть одно золото — его принес лыжник Александр Большунов.

Вторая неделя игр, с 7 по 13 февраля, обещает быть ещё более насыщенной на события. Так, в понедельник российская сборная, по мнению большинства экспертов, возьмёт золото в командном соревновании у фигуристов. А ещё в среду на Играх дебютируют российские хоккеисты. Amic.ru собрал самые интересные трансляции соревнований на ТВ, которые покажут с понедельника по четверг. Время стартов указано барнаульское.