История, ставка, заработок: три причины взять заём в МФО

Рассказываем, как правильно брать займы без лишнего удара по кошельку, а также почему кредит не так страшен, как кажется

24 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Паспорт и деньги / Фото: wirestock / freepik.com

С каждым годом количество займов, полученных россиянами, растёт. Спрос зависит от разных факторов: от падения уровня доходов заёмщиков до роста цен на товары и услуги. При этом кредит не так страшен, как кажется, особенно если уметь грамотно им распоряжаться. Рассказываем, по каким причинам стоит оформить заём в микрофинансовой организации.

Чтобы улучшить кредитную историю

Главным параметром, который оценивают и банки, и МФО, является кредитная история. Когда клиент берёт займы онлайн или кредиты, это отображается в кредитной истории. В документе также собрана информация о возврате средств, допущенных просрочках. Чем хуже кредитная история, тем ниже вероятность того, что ссуда будет выдана. Но при этом её отсутствие тоже может стать поводом для принятия отрицательного решения.

Получение нового займа – отличная возможность улучшения кредитной истории, если деньги будут возвращены в соответствии с договором. Для её улучшения можно пользоваться кредитной картой, если укладываться в беспроцентный период.

Чтобы снизить процентную ставку

При наличии действующего кредита иногда выгодно взять заём, чтобы погасить имеющуюся задолженность. Если кредитов слишком много, так поступать не стоит, так как высок риск закредитованности. В остальных случаях можно продумать вариант рефинансирования.

Новый заём для погашения имеющегося стоит брать по более выгодной процентной ставке: это позволит снизить размер переплаты.

Чтобы заработать

Крупный кредит иногда выгодно взять, чтобы вложить его в покупку недвижимости. Квартиру потом можно будет сдавать, направляя полученные от аренды средства на досрочное погашение ссуды.

На фоне растущей инфляции и обесценивания денег заём остаётся одним из простых способов купить что-то прямо сейчас, а не ждать, пока накопится нужная сумма, а сам желанный товар обесценится. В то же время любой кредит – это обязательство перед банком или микрофинансовой компанией. Его нужно возвращать в соответствии с кредитным договором, чтобы избежать просрочек и образования задолженности.

Перед тем как оформить заём или кредит, стоит рассчитать свой бюджет и оценить, не нанесут ли лишние выплаты удар по кошельку. А ещё лучше – сначала сформировать "подушку безопасности" (это три–шесть ежемесячных доходов) и только потом обращаться за ссудой.

ООО "Фикси"

На правах рекламы