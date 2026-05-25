Кардиолог рассказал о смертельно опасной ошибке при чаепитии

Особую опасность представляют напитки с температурой выше +60°C

25 мая 2026, 17:36, ИА Амител

Цены на чай. Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кардиолог Хосе Абельян предупредил об опасности употребления слишком горячего чая. По словам специалиста, такая привычка может повысить риск развития рака пищевода, пишет "Лента.ру". Врач отметил, что особую опасность представляют напитки с температурой выше +60°C.

При этом специалист добавил, что умеренное употребление чая — две-три чашки в день — в целом положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Такой эффект связан с содержанием в напитке веществ с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Однако кардиолог посоветовал отказаться от добавления сахара и подсластителей, поскольку они значительно снижают полезные свойства чая.