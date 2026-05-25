Кардиолог рассказал о смертельно опасной ошибке при чаепитии
Особую опасность представляют напитки с температурой выше +60°C
25 мая 2026, 17:36, ИА Амител
Кардиолог Хосе Абельян предупредил об опасности употребления слишком горячего чая. По словам специалиста, такая привычка может повысить риск развития рака пищевода, пишет "Лента.ру". Врач отметил, что особую опасность представляют напитки с температурой выше +60°C.
При этом специалист добавил, что умеренное употребление чая — две-три чашки в день — в целом положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Такой эффект связан с содержанием в напитке веществ с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Однако кардиолог посоветовал отказаться от добавления сахара и подсластителей, поскольку они значительно снижают полезные свойства чая.
18:27:24 25-05-2026
"Однако кардиолог посоветовал отказаться от добавления сахара и подсластителей, поскольку они значительно снижают полезные свойства чая"------- Это как каша маслом не масленая? Чепуху порет кардиолог.
21:48:00 25-05-2026
а зачем его тогда пить