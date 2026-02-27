Добавление лимона в чай не восполняет дефицит витамина C

27 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Чай с лимоном

Не стоит добавлять лимон в горячий чай, так как витамин С разрушается при высокой температуре. Об этом РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тарасов.

«В период между зимой и весной у большинства людей наблюдается дефицит микронутриентов, среди которых особенно важен витамин С. Этот витамин можно найти в лимонах, которые часто добавляют в чай», — добавил Тарасов.

Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойства при нагревании. Если положить лимон в кипящий суп, его питательная ценность значительно снизится.

Тарасов заключил, что добавление дольки лимона в горячий чай приносит лишь вкусовое удовольствие и не восполняет дефицит необходимых организму веществ.

