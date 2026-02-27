Специалист разъяснил, почему не стоит добавлять лимон в горячий чай
Добавление лимона в чай не восполняет дефицит витамина C
27 февраля 2026, 22:00, ИА Амител
Не стоит добавлять лимон в горячий чай, так как витамин С разрушается при высокой температуре. Об этом РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тарасов.
«В период между зимой и весной у большинства людей наблюдается дефицит микронутриентов, среди которых особенно важен витамин С. Этот витамин можно найти в лимонах, которые часто добавляют в чай», — добавил Тарасов.
Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойства при нагревании. Если положить лимон в кипящий суп, его питательная ценность значительно снизится.
Тарасов заключил, что добавление дольки лимона в горячий чай приносит лишь вкусовое удовольствие и не восполняет дефицит необходимых организму веществ.
22:43:48 27-02-2026
Только я не понял, а почему не стоит то?
09:25:39 28-02-2026
Юс (22:43:48 27-02-2026) Только я не понял, а почему не стоит то?... Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойства при нагревании, непонятливый ты наш.
11:47:06 28-02-2026
Эксперт (09:25:39 28-02-2026) Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойс... Читай комментарии ниже)))
23:03:10 28-02-2026
Эксперт (09:25:39 28-02-2026) Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойс... для ВКУСА добавляют-то. по-моему все в курсе что при 60+ t ни мед ни лимон уже НЕ полезны.
23:38:45 27-02-2026
Да пошол этот он специалист. Витаминки особенно С мы из другога места наедимся. А чай с лимоном для удовольствия.
07:48:08 28-02-2026
Уберите этих икспердов с их советами куда подальше...
12:07:53 28-02-2026
Больше не публикуйте советы горе-экспертов, разве что в рубрике "Минутка смеха"...