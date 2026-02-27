Специалист разъяснил, почему не стоит добавлять лимон в горячий чай

27 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Чай с лимоном / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Не стоит добавлять лимон в горячий чай, так как витамин С разрушается при высокой температуре. Об этом РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тарасов.

«В период между зимой и весной у большинства людей наблюдается дефицит микронутриентов, среди которых особенно важен витамин С. Этот витамин можно найти в лимонах, которые часто добавляют в чай», — добавил Тарасов.

Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойства при нагревании. Если положить лимон в кипящий суп, его питательная ценность значительно снизится.

Тарасов заключил, что добавление дольки лимона в горячий чай приносит лишь вкусовое удовольствие и не восполняет дефицит необходимых организму веществ.

Комментарии 7

Юс

22:43:48 27-02-2026

Только я не понял, а почему не стоит то?

Эксперт

09:25:39 28-02-2026

Юс (22:43:48 27-02-2026) Только я не понял, а почему не стоит то?... Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойства при нагревании, непонятливый ты наш.

Юс

11:47:06 28-02-2026

Эксперт (09:25:39 28-02-2026) Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойс... Читай комментарии ниже)))

Гость

23:03:10 28-02-2026

Эксперт (09:25:39 28-02-2026) Эксперт подчеркнул, что витамин С теряет свои полезные свойс... для ВКУСА добавляют-то. по-моему все в курсе что при 60+ t ни мед ни лимон уже НЕ полезны.

Гость

23:38:45 27-02-2026

Да пошол этот он специалист. Витаминки особенно С мы из другога места наедимся. А чай с лимоном для удовольствия.

Гость

07:48:08 28-02-2026

Уберите этих икспердов с их советами куда подальше...

Гость

12:07:53 28-02-2026

Больше не публикуйте советы горе-экспертов, разве что в рубрике "Минутка смеха"...

