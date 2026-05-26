Торжественные вечера пройдут после того, как закончится основная часть экзаменов

26 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Выпускной / Фото: amic.ru

В 2026 году в России установили единую дату выпускных. Эти торжественные мероприятия проходят в школах по всей стране: "отмучавшись" с экзаменами, выпускники трогательно прощаются со своими педагогами. А наиболее отличившиеся ученики и вовсе попадают на главный выпускной в Москве.

О том, когда пройдут выпускные в школах в 2026 году и в каком формате, — в материале amic.ru.

1 Когда пройдут выпускные в школах в 2026 году? День выпускных будет единым по всей стране. Минпросвещения РФ еще в конце прошлого года разослало в регионы соответствующие рекомендации. Выпускные вечера для одиннадцатых классов ведомство рекомендовало провести 27 июня 2026 года. Это будет суббота.

2 А когда пройдет Всероссийский выпускной бал в Кремле? Главный выпускной бал страны состоится на день раньше — 26 июня. Начало праздника назначено на 17:00. Напомним, на кремлевский выпускной попадают по билетам — региональные Минобразования самостоятельно решают, кому их вручать. Критерии могут отличаться, но, как правило, заветные пригласительные получают выпускники с высокими достижениями, победители олимпиад, активисты, дети из многодетных семей и участников СВО.

3 А что на нем будет? Лучших выпускников России традиционно соберут в Государственном Кремлевском дворце. Их ждет обширная 12-часовая программа, включая выступления популярных исполнителей, дискотеку, медленный танец на Красной площади и многое другое.

4 Как проходят выпускные в российских школах и какие у них традиции? Если последние звонки можно считать "предварительным" прощанием со школой, то выпускные — уже окончательным. Как правило, ученики к этому моменту уже сдали выпускные экзамены. Главная составляющая торжественной части — вручение аттестатов. Еще одна красивая традиция — классический вальс, который девушки танцуют с юношами. Ну а после того как официальная программа в школе заканчивается, начинается неформальное празднование. Как правило, классы организованно подходят к вопросу: арендуют кафе, рестораны, теплоходы или выезжают за город. Гуляют долго, ведь встреча рассвета — еще одна важная выпускная традиция. Этот праздник и радостный, и грустный одновременно — выпускники вступают во взрослую жизнь, но навсегда прощаются со школой, в которой учились много лет.