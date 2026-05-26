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Когда в российских школах пройдут выпускные в 2026 году?

Торжественные вечера пройдут после того, как закончится основная часть экзаменов

26 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Выпускной / Фото: amic.ru
Выпускной / Фото: amic.ru

В 2026 году в России установили единую дату выпускных. Эти торжественные мероприятия проходят в школах по всей стране: "отмучавшись" с экзаменами, выпускники трогательно прощаются со своими педагогами. А наиболее отличившиеся ученики и вовсе попадают на главный выпускной в Москве. 

О том, когда пройдут выпускные в школах в 2026 году и в каком формате, — в материале amic.ru. 

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Когда пройдут выпускные в школах в 2026 году?

День выпускных будет единым по всей стране. Минпросвещения РФ еще в конце прошлого года разослало в регионы соответствующие рекомендации. 
Выпускные вечера для одиннадцатых классов ведомство рекомендовало провести 27 июня 2026 года. Это будет суббота.
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А когда пройдет Всероссийский выпускной бал в Кремле?

Главный выпускной бал страны состоится на день раньше — 26 июня. Начало праздника назначено на 17:00. 
Напомним, на кремлевский выпускной попадают по билетам — региональные Минобразования самостоятельно решают, кому их вручать. Критерии могут отличаться, но, как правило, заветные пригласительные получают выпускники с высокими достижениями, победители олимпиад, активисты, дети из многодетных семей и участников СВО. 
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А что на нем будет?

Лучших выпускников России традиционно соберут в Государственном Кремлевском дворце. Их ждет обширная 12-часовая программа, включая выступления популярных исполнителей, дискотеку, медленный танец на Красной площади и многое другое. 
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Как проходят выпускные в российских школах и какие у них традиции?

Если последние звонки можно считать "предварительным" прощанием со школой, то выпускные — уже окончательным. Как правило, ученики к этому моменту уже сдали выпускные экзамены. Главная составляющая торжественной части — вручение аттестатов. Еще одна красивая традиция — классический вальс, который девушки танцуют с юношами. 
Ну а после того как официальная программа в школе заканчивается, начинается неформальное празднование. Как правило, классы организованно подходят к вопросу: арендуют кафе, рестораны, теплоходы или выезжают за город. Гуляют долго, ведь встреча рассвета — еще одна важная выпускная традиция. Этот праздник и радостный, и грустный одновременно — выпускники вступают во взрослую жизнь, но навсегда прощаются со школой, в которой учились много лет. 
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Может ли дата выпускного в моей школе отличаться от общероссийской?

Да. Рекомендации Минпросвещения можно нарушить, если провести выпускной в срок не получается из-за погодных условий или каких-то обстоятельств. Но, как правило, большинство российских школ проводят торжественные мероприятия в один день.
Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
школы выпускные
       

Комментарии 1

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ДМВ

17:25:30 26-05-2026

На фото выпускной или праздник последнего звонка?

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