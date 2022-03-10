Художественный музей в Барнауле может вновь «подорожать» из-за ситуации на рынке

Стоимость работ по строительству Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября в Барнауле вновь может вырасти из-за ситуации на рынке стройматериалов. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

«Изменения на рынке не могут не отразиться на отрасли. Все муниципальные заказчики ведут работу по обновлению сметы. В том числе и по Художественному музею. Сейчас документы о пересмотре контракта находятся на экспертизе», — сообщила Елена Безрукова, не уточная, на сколько может вырасти стоимость работ по возведению музея. Курирует работы на объекте Министерство строительство и ЖКХ.

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Вести в эксплуатацию музей планируют в конце 2022 года. Пока неизвестно, скажется ли пересмотр контракта на сроках завершения работ. Сдачу музея переносили несколько раз, а его стоимость увеличивалась с 400 миллионов до 1,6 миллиарда.

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Позднее выяснилось, что из-за состояния объекта его необходимо перестраивать. Стройка должна была закончиться во второй половине 2015 года. Одна из основных причин её задержки — расторжение контракта с подрядчиком «Стройгаз», признанным банкротом.

Подробнее об истории самого известного долгостроя в Алтайском крае читайте в нашем материале «Весь покрытый трещинами: почему на Алтае есть музей „невезения“ и кто в этом виноват».