Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года?

С начала года проиндексируют МРОТ, прожиточный минимум и многие социальные выплаты

01 января 2023, 12:04, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Новый год — традиционно очень богатое время на самые разные изменения в законодательства. Как правило, большинство из них — позитивные. В первый месяц года власти обычно не вводят каких-либо новых штрафов и запретов. Зато индексируются пенсии, МРОТ и многие социальные выплаты.

Главные изменения, которые ждут россиян с 1 января 2023 года, — карточках amic.ru.

МРОТ и прожиточный минимум

Как это происходит каждый год, с 1 января власти проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Так, МРОТ в России с начала 2023 года увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

По данным профильных ведомств, благодаря индексации у почти 3,5 млн бюджетников увеличится зарплата.

Прожиточный минимум по стране в 2023 году составит 14 375 рублей. Впрочем, в каждом регионе цифра своя. Например, в Алтайском крае прожиточный минимум составит 12 794 рубля — на 400 рублей больше, чем в 2022-м.

Повышение пенсий

Кроме того, с 1 января увеличатся и пенсии у неработающих пенсионеров. Это тоже плановая индексация, которую проводят ежегодно. В этот раз размер пенсий увеличат на 4,8%.

По данным «Известий», средний размер пенсии по стране составит 21 862 рубля. Минимально возможная пенсия при этом будет на уровне чуть выше 12 тысяч рублей.

Создание объединенного соцфонда

А еще в России с 1 января появится новый социальный фонд. Вернее, российское правительство решило объединить два уже действующих — Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Теперь это будет единая структура, которую назвали Фонд пенсионного и социального страхования.

Дело в том, что раньше два разрозненных фонда отвечали за разные пособия и выплаты. Например, пенсии перечислял ПФР, а больничные оплачивал ФСС.

Теперь все возможные меры поддержки и выплаты будет производить объединенный фонд. Кроме того, объединение позволит высвободить часть денег, которые тратят на содержание ведомств. В правительстве заявили, что деньги пойдут на повышение пенсий и пособий.

В остальном ничего существенно не изменится, уверяют власти. По их словам, получение мер поддержки станет проще и быстрее.

Кроме того, по стране теперь будут действовать единые клиентские центры. Так что ездить в два разных офиса, чтобы решить проблемы по разным пособиям, больше не придется.

Подробнее о том, зачем объединяют фонды, что изменится и что от этого получат россияне, читайте в разборе amic.ru.

Новое пособие для детей

Также с 1 января 2023 года в России появится новое детское пособие. Вернее, ничего глобально нового в нём нет. Просто власти объединили целый ряд мер поддержки семей с детьми в одну единую льготу. Теперь это называется универсальным детским пособием.

Например, раньше каждая выплата назначалась отдельно по достижению ребенком того или иного возраста. Каждый раз нужно было подавать заявление, чтобы вам продолжали ежемесячно выплачивать деньги. Теперь же достаточно единожды оформить пособие, чтобы ребенок получал его вплоть до совершеннолетия.

Вот пособия, которые объединили в одну выплату:

Новый вид выплат объединит в себе пособия:

для беременных;

по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

на ребёнка до 3 лет;

на ребёнка с 3 до 7 лет;

на ребёнка с 8 до 17 лет.

При этом универсальное пособие положено только малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума по региону.

В зависимости от доходов семьи, ребенку могут назначить ежемесячную выплату в размере 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. В Алтайском крае в 2023 году прожиточный минимум на ребенка составит 13 373 рубля.

Подробнее о том, кому положено универсальное пособие и как его получить, читайте в нашем материале.

Единый налоговый платёж

С 1 января 2023 года Россия переходит на новую систему уплаты налогов. Речь идёт о юрлицах и предпринимателях. Теперь все свои налоги и задолженности нужно будет оплачивать единым платежом. Для этого каждому налогоплательщику создадут единый налоговый счёт (ЕНС), куда нужно будет перевести общую сумму задолженностей.

Далее дело за федеральной налоговой службой (ФНС). Ведомство само распределит ваши средства куда нужно. Приоритет уже тоже известен: сначала будут гаситься самые ранние задолженности, затем текущие, и только потом пени и штрафы.

Если вы вдруг переплатите, деньги можно будет вернуть быстрее, чем раньше, уверяют законодатели

«Для упрощения порядка уплаты налогов предлагается ввести единый налоговый счет. Им смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов», — рассказывал про инициативу спикер госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, устанавливаются и единые сроки уплаты налогов — 28 число каждого месяца. А налоговую отчетность нужно подавать не позднее 25 числа.

О том, как Алтайский край будет переходить на новую систему уплаты налогов и с какими трудностями могут столкнуться предприниматели, читайте в нашем материале.

Защита от квартирного мошенничества

Немного меняется и законодательство для собственников квартир. Теперь они смогут быстрее получить полную информацию обо всех, кто прописан в их квартире. При этом согласие жильцов больше не требуется.

А в вопросах, связанных с унаследованным жильем, будут быстрее и проще решаться споры о вселении или выселении жильцов.

Законодатели считают, что поправки помогут бороться с квартирными мошенниками.

Бесплатное койко-место в больнице для родителей детей-инвалидов

Родители детей-инвалидов получат право на бесплатную госпитализацию и питание в медучреждении, куда госпитализируют их ребенка.

Если ребенку меньше четырех лет, такое право у одного из родителей есть в любом случае. Если же ребенок старше, то родителю могут предоставить спальное место только по медицинским показанием: если чаду требуется помощь и нахождение мамы или папы рядом.

«Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям с ограниченными возможностями здоровья в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких», — прокомментировал инициативу Вячеслав Володин.

Прописка для детей-сирот

С 11 января дети-сироты, достигшие совершеннолетия и покинувшие детский дом, смогут прописаться по адресу администрации муниципалитета, где они живут.

Такое право получат граждане, которые еще не получили положенную им по закону бесплатную квартиру.

Дело в том, что для получения некоторых льгот и выплат обязательно требуется наличие прописки. Далеко не все сироты, еще не получившие квартиру, имеют возможность где-то зарегистрироваться.

Теперь проблема должна решиться. У человека в любом случае будет официальная регистрация, а вместе с ней и все полагающиеся льготы.

А что ещё изменится?

С 1 января в России подорожает алкоголь. Власти повышают минимальные розничные цены (МРЦ). Это стоимость, ниже которой магазины не имеют права продавать спиртное. Всё, что дешевле, по закону считается контрафактом. Так, минимальная цена 0,5 водки составит 281 рубль (вместо нынешних 261 рубля), бренди — 375 рублей, а коньяка — 517 рублей.

Теперь лекарственное обеспечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями будут осуществлять за счет средств фонда «Круг добра». Власти расширяют круг детей, которым теперь будет помогать фонд. Деньги на эти цели, кстати, предусмотрены в федеральном бюджете. Как сообщает пресс-служба госдумы, на поддержку детей с заболеваниями станут выделять на 21 млрд в год больше.

Теперь для школ будут действовать не примерны, а четкие федеральные программы по всем предметам. Так, для гуманитарных предметов образовательные программы будут неизменными по всей стране. Что касается остальных, их будут разрабатывать школы. Но уровень получаемых знаний должен быть не ниже «золотого» стандарта, который определит Минобр. Законодатели считают, что такая «унификация» исключит многие сложности: например, при переходе ребенка из одной школы в другую.

Волонтеры с 2023 года смогут получать компенсацию, если они пострадали во время своей добровольческой деятельности. Кроме того, им будут оплачивать расходы на услуги связи.

Людям, которые ищут работу, но не находятся в статусе безработных, начнут помогать в переезде в другую местность для трудоустройства. Раньше услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально.

Ну а многие другие изменения можете совершить вы сами. Новый год — прекрасное время, когда мы подводим итоги предыдущих 12 месяцев и планируем новые начинания. Надеемся, что у читателей amic.ru в 2023 году всё будет хорошо. С праздником!