Кому и на сколько повысят пенсии с 1 февраля 2023 года?

Многие пенсионеры стали получать больше ещё с 1 января. Но есть и те, у кого пенсия увеличится в февраля

27 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

У некоторых россиян с 1 февраля 2023 года увеличится размер пенсии. Индексацию пенсионных выплат в России производят не одновременно: разным категориям делают прибавку в разные месяцы.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с февраля, – в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что за индексация пенсии будет 1 февраля 2023 года? Сами пенсии с 1 февраля повышать не будут. Власти проиндексируют размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Так называют денежный эквивалент натуральных льгот, которые по закону положены федеральным льготникам. Как правило, эти категории граждан уже получают какую-то пенсию (страховую или социальную). ЕДВ приходит вместе с пенсией и, по сути, является своего рода прибавкой. Так вот, эта "прибавка" и увеличится с 1 февраля.

2 У кого увеличится пенсия с 1 февраля 2023 года? У всех, кто вместе с пенсией получает ещё и ЕДВ. Таких льготных категорий очень много. Вот основные и самые многочисленные из них: инвалиды всех групп;

дети-инвалиды;

ветераны боевых действий;

участники ВОВ;

граждане, пострадавшие от воздействия радиации;

инвалиды войны;

Герои Советского Союза и России;

Герои Социалистического труда. Есть и другие особые категории. Всего ЕДВ, по разным подсчётам, в России получают порядка 15 млн человек.

3 На сколько повысят ЕДВ с 1 февраля? На 11,9%. Таким, по данным властей, был официальный уровень инфляции в России по итогам 2022 года. При этом невозможно точно сказать, сколько повышение составит в рублях. Размер ЕДВ отличается для разных категорий льготников, поэтому и повышение будет разным.

4 Каким будет размер ЕДВ с 1 февраля 2023 года? У каждой категории льготников будет свой размер ЕДВ. Инвалиды первой группы будут получать 4957 рублей вместо прежних 4430 рублей.

вместо прежних 4430 рублей. Инвалидам второй группы ЕДВ поднимут с 3164 до 3540 рублей .

. Инвалиды третьей группы смогут рассчитывать на 2834 рубля вместо 2532.

вместо 2532. ЕДВ для детей-инвалидов составит 3540 рублей вместо 3164.

вместо 3164. Ветеранам боевых действий будут выплачивать 3896 рублей , тогда как раньше был 3481 рубль.

, тогда как раньше был 3481 рубль. Участникам ВОВ с 1 февраля будут доплачивать к пенсии 5311 рублей вместо прежних 4746 рублей.

5 А когда повысят сами социальные пенсии? Социальные пенсии, которые по большей части платят тем же самым льготникам – получателям ЕДВ, проиндексируют с 1 апреля. Именно в этом месяце ежемесячные выплаты увеличивают ежегодно.