Алтайская учёная рассказала, почему огурцы становятся горькими и как это исправить

Заведующая кафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Галина Соколова рассказала, почему огурцы становятся горькими и как не допустить возникновения такого вкуса. Её слова приводятся на сайте вуза.

Главная причина появление горечи в огурцах — перепад температур. В сильную жару или холод эти плоды вырабатывают кукурбитацин — защитное химическое соединение, которое даёт огурцам неприятный вкус.

Предупредить горечь можно, если выращивать огурцы в теплице либо (если растут в открытом грунте) установить над ними каркас для защиты от солнца и укрывать в холодные ночи, а также регулярно поливать посадки тёплой водой.

Кроме того, можно выращивать негорькие сорта: «кадриль», «герман», «гармонист», «щедрик», «лилипут», «амелия F1», «бинго F1», «герасим F1», «герман F1», «конни F1», «кураж F1».

Если огурец всё же оказался горьким, то следует очистить кожуру и отрезать края овоща — именно в этих частях скапливается кукурбитацин.