Студентов-платников будут переводить на целевое обучение, чтобы победить кадровый голод в медицине Алтая

Сфера здравоохранения Алтайского края на данный момент испытывает острую нехватку кадров: в регионе не хватает 1,5 тысячи врачей и еще порядка 900 единиц среднего медперсонала, об этом в ходе прямой линии, отвечая на вопрос из Благовещенки, заявил губернатор Виктор Томенко. Только за период с 2018 года численность медицинских работников и врачей в крае сократилась на 1400 человек.

«Большинство из них, 70%, переехали в другие регионы, 15% стали заниматься частной практикой и еще 15% ушли на пенсию», — отметил Томенко.

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Глава региона отметил, что ситуацию с кадрами серьезно осложнила пандемия, а также уровень зарплат. Конкурировать с более богатыми регионами в этом вопросе Алтайскому краю достаточно сложно. Однако проблема нехватки кадров остается на особом контроле и властям уже удалось нарастить объем молодых специалистов, которые приходят в систему здравоохранения после окончания учебных заведений, подчеркнул губернатор.

Виктор Томенко сообщил, что сейчас прорабатывается идея по переводу студентов-платников АГМУ на целевое обучение за счет краевого бюджета. Такая мера поможет нарастить приток специалистов, которые потенциально могли покинуть регион. Так край рассчитывает восполнить дефицит кадров в отдаленных и малочисленных районах, пояснил губернатор.

«Это позволит на несколько сотен увеличить количество врачей-педиатров и терапевтов, причем целенаправленно в тех или иных учреждениях Алтайского края. За это регион помогает таким ребятам учиться, а тем, кто поступает, помогает сделать это на более льготных условиях. Тоже самое касается ординатуры», — сообщил Томенко.

Также губернатор добавил, что в регионе создают условия для получения необходимой медицинской помощи на местах. Так, в Благовещенке строят межрайонный центр для выявления сосудистых заболеваний и онкологии. Его открытие запланировано на 2023 год.