В Алтайском крае родных мобилизованных призвали не покупать им экипировку

Министр социальной защиты Наталья Оськина призвала родственников мобилизованных из Алтайского края не покупать им экипировку. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам поездки делегации правительства Алтайского края в учебный лагерь мобилизованных в Омске.

«Я хотела бы уберечь от излишних трат особенно обеспокоенных жён. Они покупают дорогие берцы, дорогое обмундирование», — подчеркнула министр.

Сейчас близкие присылают бронежилеты, спальные мешки, карематы, сапоги и прочее. Однако взять с собой всё не удастся, лишнее останется в учебном лагере.