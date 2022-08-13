В России разработали тест-системы для выявления оспы обезьян
Продукция готова к проведению клинических испытаний и последующей регистрации
13 августа 2022, 20:33, Илья Звягинцев
Компания «Имбиан Лаб» разработала тестовые системы, которые позволяют на ранних этапах выявить оспу обезьян. Об этом сообщает «МК».
«Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации», — рассказал представитель компании.
Первая тестовая система может за 40 минут выявить заболевание в лабораторных условиях. Вторая — выявляет антиген вируса на ранних стадиях заражения за 15-20 минут, третья — за это же время показывает иммунный ответ организма.
Все они могут выявлять натуральную оспу, оспу коров и осповакцину.
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