ВОЗ: число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

Число заболевших оспой обезьян в мире на 31 августа достигло 50 496. За последнюю неделю на планете зарегистрировали 6 029 случаев заражения, в том числе три летальных исхода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего инфицированных насчитали в США (17 994), Испании (6 543), Бразилии (4 693), Франции (3 547) и Германии (3 467).

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве указал, что посредством эффективных мер в сфере здравоохранения вспышка «может быть остановлена», а вирус «ликвидирован».