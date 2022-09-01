ВОЗ: число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч
Больше всего инфицированных насчитывается в США
1 сентября 2022, 09:07, Никита Черников
Число заболевших оспой обезьян в мире на 31 августа достигло 50 496. За последнюю неделю на планете зарегистрировали 6 029 случаев заражения, в том числе три летальных исхода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего инфицированных насчитали в США (17 994), Испании (6 543), Бразилии (4 693), Франции (3 547) и Германии (3 467).
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве указал, что посредством эффективных мер в сфере здравоохранения вспышка «может быть остановлена», а вирус «ликвидирован».
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