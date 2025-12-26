Младшекласснику на Алтае возместят ущерб за переломы от падения со школьного турника

Ребенок получил множественные травмы

26 декабря 2025, 15:16, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд в Алтайском крае взыскал компенсацию морального вреда со школы и районных властей в пользу ученика младших классов, который получил множественные травмы, упав с турника, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По материалам дела, в Петропавловском районе второклассник упал с турника на площадке возле школы во время турслета учащихся начальных классов.

«В больнице у несовершеннолетнего диагностировали множественные переломы костей предплечья, перелом правой и левой лучевых костей со смещением. Согласно медицинскому заключению, указанные повреждения относятся к категории средней тяжести», – говорится в сообщении.

Прокурор подавал иск к школе им. Героя Жукова Д. А., администрации района и районному комитету по образованию о взыскании 300 тыс. рублей. Представители ответчика не отрицали вину, но возражали против всей суммы. В итоге суд удовлетворил требования частично, взыскав моральный вред на сумму 120 тыс. рублей.

