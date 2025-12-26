Младшекласснику на Алтае возместят ущерб за переломы от падения со школьного турника
Ребенок получил множественные травмы
26 декабря 2025, 15:16, ИА Амител
Суд в Алтайском крае взыскал компенсацию морального вреда со школы и районных властей в пользу ученика младших классов, который получил множественные травмы, упав с турника, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По материалам дела, в Петропавловском районе второклассник упал с турника на площадке возле школы во время турслета учащихся начальных классов.
«В больнице у несовершеннолетнего диагностировали множественные переломы костей предплечья, перелом правой и левой лучевых костей со смещением. Согласно медицинскому заключению, указанные повреждения относятся к категории средней тяжести», – говорится в сообщении.
Прокурор подавал иск к школе им. Героя Жукова Д. А., администрации района и районному комитету по образованию о взыскании 300 тыс. рублей. Представители ответчика не отрицали вину, но возражали против всей суммы. В итоге суд удовлетворил требования частично, взыскав моральный вред на сумму 120 тыс. рублей.
Ранее жительница Барнаула отсудила компенсацию морального вреда у городского вокзала. Организация должна выплатить ей 400 тыс. рублей за тяжелые переломы на льду у пригородных касс.
15:37:09 26-12-2025
он что хрустальный что-ли? или турник десять метров?
15:37:55 26-12-2025
Теперь турники запретят
Встречай военком жирных ботаников
Делай из них элиту ВС
16:04:19 26-12-2025
странно, не понятна в чем вина то заключалась?
16:39:27 26-12-2025
Разбился ребенок переломав себе все кости, что конечно серьезно скажется на его здоровье
и в ответ "не отрицают вину", "компенсация"
если бы такое ЧП году в 1930 произошло виновные бы получили по 10 лет колымских лагерей или норникелевых рудников помимо того что их имущество бы было конфисковано в пользу потерпевшего ребенка. Сегодня мягковатое прямо скажем наказание
16:55:03 26-12-2025
майор (16:39:27 26-12-2025) Разбился ребенок переломав себе все кости, что конечно серье...
Ты реально к доктору обратись! Такую чушь несешь!
17:28:43 26-12-2025
Гость (16:55:03 26-12-2025) Ты реально к доктору обратись! Такую чушь несешь! ... Да там походу медицина уже бессильна😎🤕
23:54:30 26-12-2025
Гость (16:55:03 26-12-2025) Ты реально к доктору обратись! Такую чушь несешь! ... Какой доктор там помочь сможет?? МоСк еще не пересаживают вроде, костный только.
19:41:40 26-12-2025
майор (16:39:27 26-12-2025) Разбился ребенок переломав себе все кости, что конечно серье... ЯжеМать?
Из за тебя все горки и качели отменили ???
21:46:25 26-12-2025
если бы такое ЧП году в 1930 произошло виновные бы получили по 10 лет колымских лагерей или норникелевых рудников
В 1930 году оказали бы помощь и забыли. Довольный пацан сидел бы дома, к нему приходили бы гости и учителя с уроками. И в в семидесятые падали, редко, но ломали кости, и в голове не было пожаловаться. У нас во дворе стояли огромные качели, раскачивались и спрыгивали с них, один пацан спрыгнул в сторону и упал на крышку колодца. Крики, скорая, но.. короче у пацана со временем вырос небольшой горб, правда, у него родичи странные, не дали забрать его в больницу, мол, отлежится, Вот и отлежался. Потом по тюрьмам пошёл. Семья какая-то несчастливая, хотя не пили вообще. Там столько пережили, не каждому по силам. Всё наперекосяк.
19:42:31 28-12-2025
Какой то хиленький, или турник высотой метров 20.