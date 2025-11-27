Жительница Барнаула отсудила 400 тысяч рублей за тяжелые переломы на льду возле вокзала
Женщина 235 дней находилась на больничном и не могла работать
27 ноября 2025, 13:20, ИА Амител
Автовокзал Барнаула выплатит компенсацию морального вреда местной жительнице, которая поскользнулась на его территории и получила множественные переломы с отягощением. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Инцидент произошел 19 января 2024 года. Около девяти утра женщина шла к пригородным кассам, у автовокзала она поскользнулась и упала на участке, который не был очищен ото льда. Скорая помощь увезла ее в больницу, пострадавшую госпитализировали, диагностировав у нее множественные закрытые переломы голени с отягощением.
«В последующем Г. находилась на стационарном лечении и продолжительное время – на амбулаторном, перенесла неоднократные хирургические вмешательства. Общая продолжительность нетрудоспособности в связи с полученной травмой составила 235 дней», – говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина подала в суд на автовокзал, потребовав возмещения морального вреда на 500 тыс. рублей, взыскания утраченного заработка почти на 700 тыс. рублей, расходов примерно на 44 тыс. рублей и судебных издержек на 3 тыс. рублей – в общей сложности более 1,2 млн рублей. Суд первой инстанции уменьшил все перечисленные суммы, кроме судебных расходов, постановив взыскать в целом более 380 тыс. рублей. Гражданка подала апелляцию, но на следующем суде решение не изменили.
В Барнауле и Алтайском крае по-прежнему наблюдается сильный гололед, который, по прогнозу, сохранится в ближайшие дни. На прошлой неделе жители краевой столицы жаловались, что дети и родители с трудом добираются до школы. Тротуара нет, им приходится идти к учебному заведению по скользкой проезжей части. Подобные трудности возникли у людей и на пути к детскому саду № 272.
13:33:58 27-11-2025
Конечно, а вдруг все пострадавшие повадятся в суд подавать. Привыкли хапуги, что люди все молча терпят, ишь, чистить ото льда им надо дорожки. Валяйтесь по больницам по 235 дней!
15:13:55 27-11-2025
Гость (13:33:58 27-11-2025) Гражданка подала апелляцию, но на следующем суде решение не ... а это смотря кто валяться будет. Если важный человек так попадет то ему и 10 мильенов вокзал выплатит
13:52:21 27-11-2025
Пусть подает в суд на небесную канцелярию, представителем ответчика будет РПЦ.
14:35:29 27-11-2025
Территория вокруг вокзалов в безобразном состоянии.Спускаешься с моста на дорогу в сторону локомотива,колдобина на колдобине,а весной и осенью лужи и гололёд.Никому дела нет до этого.К вокзалам вообще дорогу в гололёд не посыпают песком .Так что картина осталась той же самой.А страдать почему то должны мы.Народу там проходят тысячи ,могли бы и содержать дороги в сносном состоянии.А суд,видно, не шибко то разделяет наши права.
16:14:56 27-11-2025
Афиноген (14:35:29 27-11-2025) Территория вокруг вокзалов в безобразном состоянии.Спускаешь... Абсолютно верно Вы сказали. А при подходе к пригородным кассам пешеходной дорожки нет вовсе и нет освещения этого участка. Летом это не так заметно, а вот зимой и весной очень критично. Почему руководство железной дороги так относится к своим же пассажирам, непонятно.
08:42:04 28-11-2025
Гость (16:14:56 27-11-2025) Абсолютно верно Вы сказали. А при подходе к пригородным касс... Так у них самое главное на уме прибыль.Положил в карман бакшиш,а там и трава не расти.
15:05:56 27-11-2025
вот этому судье бы так, и сумма бы не уменьшилась. Всё на своей шкуре измерять надо, и всем!
16:29:10 27-11-2025
Костяшки свои укреплять надо, чтобы из за одного падения 10 переломов не случались. Так и дома шлепнуться можно, и компенсации не с кого будет требовать)
08:40:05 28-11-2025
Гость (16:29:10 27-11-2025) Костяшки свои укреплять надо, чтобы из за одного падения 10 ... Головку тебе свою укреплять надо,чтобы шурупила хоть немного.
03:07:03 28-11-2025
почему так мало? 400 000 мой месячный доход, к примеру. что за потребности у людей которых покалечили?!