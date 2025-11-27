Жительница Барнаула отсудила 400 тысяч рублей за тяжелые переломы на льду возле вокзала

Женщина 235 дней находилась на больничном и не могла работать

27 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Автовокзал Барнаула выплатит компенсацию морального вреда местной жительнице, которая поскользнулась на его территории и получила множественные переломы с отягощением. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Инцидент произошел 19 января 2024 года. Около девяти утра женщина шла к пригородным кассам, у автовокзала она поскользнулась и упала на участке, который не был очищен ото льда. Скорая помощь увезла ее в больницу, пострадавшую госпитализировали, диагностировав у нее множественные закрытые переломы голени с отягощением.

«В последующем Г. находилась на стационарном лечении и продолжительное время – на амбулаторном, перенесла неоднократные хирургические вмешательства. Общая продолжительность нетрудоспособности в связи с полученной травмой составила 235 дней», – говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина подала в суд на автовокзал, потребовав возмещения морального вреда на 500 тыс. рублей, взыскания утраченного заработка почти на 700 тыс. рублей, расходов примерно на 44 тыс. рублей и судебных издержек на 3 тыс. рублей – в общей сложности более 1,2 млн рублей. Суд первой инстанции уменьшил все перечисленные суммы, кроме судебных расходов, постановив взыскать в целом более 380 тыс. рублей. Гражданка подала апелляцию, но на следующем суде решение не изменили.

В Барнауле и Алтайском крае по-прежнему наблюдается сильный гололед, который, по прогнозу, сохранится в ближайшие дни. На прошлой неделе жители краевой столицы жаловались, что дети и родители с трудом добираются до школы. Тротуара нет, им приходится идти к учебному заведению по скользкой проезжей части. Подобные трудности возникли у людей и на пути к детскому саду № 272.