Больница в Заринске потребовала с фельдшера 500 тысяч рублей из-за ослепшей пациентки

Женщина повредила глаз, когда ехала в автомобиле скорой помощи

27 ноября 2025, 16:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заринская городская больница пыталась взыскать с фельдшера сумму ущерба, оплаченного пострадавшей пациентке. Женщина повредила глаз, когда ехала в автомобиле скорой помощи, и впоследствии лишилась зрения, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В мае 2024 года фельдшер скорой оказывал помощь пациентке в Заринском районе. После осмотра он решил увезти ее в приемный покой, чтобы госпитализировать. Женщина ехала в машине сидя, фельдшер находился в кабине. В какой-то момент пациентка упала и повредила глаз, который в результате окончательно ослеп. Позже она через суд получила компенсацию от больницы – 500 тыс. рублей.

Учреждение решило эту сумму себе вернуть, взыскав ее с фельдшера как с виновника происшествия. Суд отказал больнице по двум причинам. Во-первых, работодатель не привлекал медика к материальной ответственности, во-вторых, те 500 тыс., выплаченные пациентке, по закону не могут быть признаны убытком или нанесенным ущербом.

«Компенсация морального вреда не относится к прямому действительному ущербу для работодателя и не связана напрямую с действиями ответчика», – говорится в пресс-релизе.

