МВД рекомендует проверять информацию о долгах только через официальные источники

24 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Злоумышленники разработали новую мошенническую схему, которая включает предложение пользователям проверить наличие задолженностей, штрафов, отследить посылки или получить персональные отчеты через поддельные онлайн-платформы, сообщила "Газете.ru" пресс-служба компании F6, которая выявила сеть более чем из 30 таких мошеннических сайтов.

«Преступники создают веб-ресурсы, которые позволяют проверить задолженности по жилищно-коммунальным услугам, штрафы ГИБДД, статус почтовых отправлений, а также найти информацию по номеру телефона или составить персональный гороскоп или "матрицу судьбы". После того как пользователь вводит свои данные, ему показывают сообщение о якобы обнаруженных проблемах или нарушениях, независимо от того, какая информация была предоставлена», — рассказали в компании.

Чтобы получить дополнительные детали, пользователям предлагают оформить доступ к полному отчету за небольшую плату, обычно в размере пяти рублей. Для оплаты требуется ввести данные банковской карты. Однако после этого сайт сообщает об ошибке платежа и предлагает использовать другую карту, при этом введенные реквизиты уже оказываются у мошенников.

«Большинство выявленных доменов были зарегистрированы в период с марта по май 2026 года, что свидетельствует о недавнем запуске этой схемы. Некоторые из этих сайтов уже продвигаются через рекламу в поисковых системах и отображаются среди первых результатов поиска», — отметили в F6.

Компания также сообщила, что мошенники все чаще используют модель с оплатой подписок на фиктивные цифровые сервисы и скрытыми списаниями. Этот метод сложнее распознать, так как злоумышленники маскируют свои ресурсы под легальные сервисы и часто используют данные реально существующих организаций.