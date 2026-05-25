На Алтае огонь охватил десятки квадратных метров построек в частном секторе
В результате происшествия никто не пострадал
25 мая 2026, 23:36, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Республики Алтай
В Республике Алтай 24 мая произошел пожар в одном из частных подворий села Онгудай. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Возгорание произошло на улице Талдинской. К моменту прибытия пожарных горели баня, гараж и хозяйственные постройки.
Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 11 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.
По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.
Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.
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