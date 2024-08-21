На Алтае пьяная автомобилистка врезалась в барьерное ограждение

Пострадала пассажирка иномарки

21 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 28-летняя жительница Улаганского района за рулем Mitsubishi Lancer не выбрала безопасную скорость и врезалась в барьерное ограждение.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, ДТП случилось 19 августа около 05:20 в районе дома № 34 по улице Бийская. В результате аварии в больницу доставили 29-летнюю пассажирку иномарки, не госпитализирована.

Полицейские выяснили, что автомобилистка села за руль пьяной. Девушку привлекли к административной ответственности по статьям о вождении в нетрезвом виде и повреждении дорожных сооружений.