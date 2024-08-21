На Алтае пьяная автомобилистка врезалась в барьерное ограждение
Пострадала пассажирка иномарки
21 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске 28-летняя жительница Улаганского района за рулем Mitsubishi Lancer не выбрала безопасную скорость и врезалась в барьерное ограждение.
Как сообщили в МВД Республики Алтай, ДТП случилось 19 августа около 05:20 в районе дома № 34 по улице Бийская. В результате аварии в больницу доставили 29-летнюю пассажирку иномарки, не госпитализирована.
Полицейские выяснили, что автомобилистка села за руль пьяной. Девушку привлекли к административной ответственности по статьям о вождении в нетрезвом виде и повреждении дорожных сооружений.
13:23:27 21-08-2024
Такое ощущение, что в Горном трезвые вообще не ездят.
14:04:08 21-08-2024
Гость (13:23:27 21-08-2024) Такое ощущение, что в Горном трезвые вообще не ездят.... Если вам кажется, то вам не кажется
14:21:52 21-08-2024
Гость (13:23:27 21-08-2024) Такое ощущение, что в Горном трезвые вообще не ездят.... ... и даже не ходят.
14:18:05 21-08-2024
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Баба тоже человек