Рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина рассекретили в сентябре по инициативе Роскосмоса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Русский космос».

Авторы публикации отмечают, что многие факты биографии Гагарина и так широко известны, однако документ раскрывает и новые подробности.

Например, в нём указано, когда он получил комсомольский и партийный билеты, а также есть информация о его семейном положении и наградах. Помимо прочего отмечается, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу и то, что он не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве, так как у его родителей было «недостаточное материальное состояние».