Жители Алтая готовы тратить на заграничную недвижимость больше, чем москвичи

Жители Алтайского края готовы выложить за зарубежную недвижимость больше, чем москвичи, — в среднем 381 тысячу евро против 300. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании Tranio.

Также в число таких регионов вошли Челябинская (400 тысяч евро), Самарская (380 тысяч евро) области и Приморский край (303 тысячи евро). Соотносимы со столичными оказались бюджеты у покупателей из ХМАО.

При этом лидерство по наибольшей доле запросов на покупку недвижимости за границей удерживает Москва (44,6%), а второе и третье места — за Питером (10%) и Краснодарским краем (4,9%).

В пятёрку самых популярных среди россиян стран для инвестиций в недвижимость вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%). Также в первой десятке Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия, следует из подсчётов по итогам 11 месяцев. В то же время спрос у россиян на зарубежную недвижимость за этот период вырос на 89% — сильнее, чем в большинстве других стран СНГ.