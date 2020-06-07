Ауф, селфи, эщкере. "Яндекс" назвал главные новые слова десятилетия
Рейтинг приурочили ко Дню русского языка
Аналитики "Яндекса" составили топ из новых слов русского языка, значение которых чаще всего искали пользователи интернета за последние десять лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.
Список основывается на данных поисковых запросов. В него попали самые популярные слова, о значении которых спрашивали как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий год.
Лидерами текущего года оказались слова "ауф", "локдаун" и "падра". В 2019-м в тройку вошли "вислово", "фудпорн" и "бумер", а в 2018-м пользователи чаще всего интересовались понятиями "сквиши", "хайли лайкли" и "чуитс".
В "Яндексе" отметили, что рейтинг приурочен ко Дню русского языка, который отмечался 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.