Авиакомпания задержала четыре рейса за день, в том числе и в Барнаул

Авиакомпания из Татарстана задержала четыре своих рейса, которые должны были отправиться в Челябинск, Абакан, Иркутск и Барнаул. Согласно онлайн-табло Омского аэропорта, в воскресенье, 6 ноября, задержано три рейса из Омска. Первый должен был отправиться в Абакан в 12:35, но ожидаемое время вылета отодвинули на пять часов, до 17:30.

Следующий рейс в Иркутск должен был улететь в 18:05, но перенесён на 20:40. И последний рейс в 01:50 должен был отправиться в Барнаул и Казань, но полетит по этому маршруту только в 04:00, пишет om1.ru.

Все задержки произошли у компании «ЮВТ АЭРО», которая базируется в Татарстане. Ещё один рейс этой авиакомпании был задержан утром 6 ноября: рейс в Челябинск должен был отправиться в 04:00, но улетел только в 06:40. Отметим, что этой авиакомпании выдадут новые субсидируемые рейсы в Самару (три раза в неделю) и Тобольск (два раза в неделю).