Барнаульцы смогут бесплатно обследоваться у врачей 22 октября

Жители Барнаула и гости города смогут пройти бесплатное обследование здоровья. Провериться можно будет 22 октября в ТРЦ «Пионер» с 10:30 до 17:00, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Работать с обратившимися будут специалисты Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они же проведут лекторий о здоровом образе жизни.

«Обследование включает в себя определение уровня глюкозы и холестерина в крови, проверку работы сердца и сосудов, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих), внутриглазного и артериального давления, антропометрических показателей. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развёрнутую консультацию врача-терапевта», — рассказали в ведомстве.

Для прохождения обследования необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.