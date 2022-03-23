ХК «Динамо-Алтай» уступил «Красноярским Рысям» в полуфинальной серии Кубка федерации

ХК «Динамо-Алтай» в гостях в упорной борьбе уступил «Красноярским Рысям». Третий матч полуфинальной серии Кубка Федерации состоялся 23 марта на льду красноярской «Платинум Арены» и завершился поражением барнаульских хоккеистов со счётом 3:4.

По ходу встречи алтайская команда вела 2:0 после точных бросков Гафара Сатарова и Никиты Томилова. Однако затем «Рысям» удалось сравнять счёт — 2:2. За 10 минут до окончания третьего периода Денис Лудцев вновь вывел барнаульцев вперёд. Но за четыре с половиной минуты до финальной сирены красноярцы опять сумели выровнять положение. 3:3 — с таким счётом завершился третий период, и победителя пришлось определять в овертайме. Уже на исходе второй минуты дополнительного времени победный бросок удался игроку хозяев льда Леониду Николенко. В итоге 4:3 в пользу «Рысей».

Таким образом, красноярцы сократили отставание в серии до четырёх побед — 1:2. Напомним, до этого 19 и 20 марта динамовцы дважды праздновали успех в Барнауле с результатами 4:2 и 7:6. Четвёртый матч серии вновь пройдёт в Красноярске 24 марта.