Как большая семья. История алтайской компании, которая уже 30 лет качественно охлаждает регион

Эта компания — «РЯД-Сервис». Занимается сервисом сложного холодильного и климатического оборудования

29 декабря 2022, 10:01, ИА Амител

Компания «РЯД-Сервис» / Фото: Татьяна Нечаева

90-е годы были переломными для экономики региона. Далеко не все предприятия удалось сохранить через приватизацию, но зато в этот период появилось много новых компаний. Частные инициативы тогда смогли не только создать новую экономику, но и сохранить кадры, помочь выжить бывшим заводчанам. Одно из таких предприятий — «РЯД-Сервис». И в декабре 2022 года компания, начинавшаяся с одного человека, отпраздновала уже 30-й день рождения.

Заводы закрывались, люди оставались без работы

Этот один человек — основатель и бессменный руководитель Геннадий Ратанин. Сразу после института и до развала Советского Союза он трудился механиком азотно-холодильно-компрессорного цеха на Заводе синтетического волокна (ЗСВ). Работу любил, но денег на содержание семьи не хватало уже и в конце 80-х — начале 90-х, приходилось брать подработку — ремонтировал холодильники, компрессорные установки и криогенную технику, обслуживал холодильную технику в нескольких магазинах, а то и вовсе занимался кирпичной кладкой дач и гаражей.

«С начала правления Горбачёва, а следом и в 90-е годы прошёл разрушительный смерч для промышленности. Страна встала на колени. А жить как-то надо, так что все вечера, все выходные трудился дополнительно. Но это была не просто работа, это было любимое дело. Всю свою профессиональную жизнь старался делать всё хорошо, на совесть», — рассказал amic.ru Геннадий Ратанин.

А потом сели с товарищем Владимиром Емельяновым, поговорили и решили открыть предприятие по ремонту и обслуживанию холодильной техники. Товарищество родилось в 1992 году. И называлось оно ТОО «РЕдуал» от сочетания фамилий: Р — Ратанин и Е — Емельянов, а «дуал» — как двойственное число, союз.

«Открыли и начали работать вдвоём, но очень быстро и этого стало мало, потому что такие услуги в те годы мало кто оказывал. А потому мы стали набирать людей. Сначала взяли трёх практикантов из училища по ремонту бытовой техники. Всему их научили, и уже нас пятеро стало. А потом стали закрываться заводы, люди оставались без работы, мы брали всех, кто умел работать с холодильниками или хотел научиться. И вырастили из них прекрасных специалистов», — добавляет Геннадий Ратанин.

В те годы на молодое предприятие пришло немало бывших работников ЗСВ и других заводов.

Сарафанное радио работало лучше любой рекламы и быстро обеспечило компании известность: число клиентов росло в геометрической прогрессии.

Геннадий Ратанин с коллегами / Фото: Татьяна Нечаева

Компания, которую ставят в пример

Владимир Емельянов, первая буква фамилии которого вошла в первоначальное название компании, стоял у истоков с Ратаниным. Кстати, тогда они открыли сразу два предприятия (одно специализировалось на холодильной технике, второе — на климатической), но с годами оставили одно.

«Мы перестали работать вместе в начале 2000-х. Разделили специализации предприятий. Но до сих пор общаемся и дружим на фоне общего хобби — туризма. Я всегда ставлю Геннадия Васильевича и его компанию в пример и советую тем, кому нужные качественные услуги», — рассказывает Владимир Емельянов.

Особенно ценно в компании — персонал, уверен собеседник. И рабочие, и проектировщики, и инженеры — все специалисты высокого уровня.

«А ещё здесь очень хорошее отношение руководителей к сотрудникам, а потому и коллектив стабильный. Добиться оптимального соотношения интересов собственников и работников сложно, но здесь это сделали», — добавил Емельянов.

Семейное дело

Геннадий Васильевич по-прежнему у руля. Но сейчас ему помогает сын Артём. Молодой Ратанин говорит, что всё детство ездил с папой по заказам, видел весь процесс изнутри и очень гордился тем, что он делал всё своими руками. Признаётся, что отец очень повлиял на становление его личности. Но при этом сначала продолжать семейное дело не планировал. Хотя никто и не заставлял.

«Я окончил автомобильный факультет нашего „Политеха“. Но потом понял, что направление холодильного оборудования очень близко к автомобильной технике и тоже интересно. И теперь с удовольствием здесь работаю. Не только потому, что мне нравится сама эта сфера. Я чувствую, моя работа помогает людям. От холодильников, климатического оборудования зависит эффективность производства и комфортность быта», — рассказал Артём Ратанин.

Артём и Геннадий Ратанины / Фото: Татьяна Нечаева

Не просто ремонт, но уже инжиниринг

Сейчас в компании работает около 60 человек — приличный штат для сервисной службы в этой сфере.

«РЯД-Сервис» занимается проектированием, установкой, обслуживанием и ремонтом холодильного и климатического оборудования. Имеет три производственные площадки и более 10 тыс. клиентов в Алтайском крае, Республике Алтай, а также других регионах Сибири, России и Казахстана. На постоянном ежемесячном обслуживании более 180 предприятий региона: «Плавыч», «Киприно», «Покровская сыроварня», «Соцветие», «Барнаульский пищевик», «Вкусная жизнь», «Лента», «Модест», «Молочная сказка», многие ТРЦ города и другие компании.

Причём, по словам Артёма Ратанина, «РЯД-Сервис» давно расширил сферу своей деятельности. Сейчас компания занимается промышленным инжинирингом — создаёт холодильные и климатические системы для каждого конкретного предприятия. Все сразу «под ключ».

«Надо сделать систему охлаждения более энергоэффективной — мы разрабатываем технологию, как именно. Нужно холоднее — подбираем варианты. Автоматики становится всё больше. И спрос на наши услуги очень высокий», — пояснил Артём Ратанин.

Артем Ратанин награждает лучших работников (в том числе и бывших) компании «РЯД-Сервис» / Фото: Татьяна Нечаева

Секрет успеха

На вопрос, в чём секрет успеха, Геннадий Ратанин только отмахивается:

«Никого секрета тут нет. Мы всегда работали на совесть, ремонтировали надёжно и долговечно, брали заказы оперативно. Сами понимаете, продукты в сломанном холодильнике ждать не будут. И не только, чтобы имидж заработать и развиваться, но потому что нас так учили и теоретическая база у нас была сильная, и опыт хороший. Да и начинали мы в такое время, когда, открыв с нуля своё дело, выжить можно было только упорной работой».

Коллеги Ратанина уверены, что секрет как раз в нём самом.

«Директор всегда за людей, всегда поможет. Предприятие за счёт него развивается. И он воспитал достойную замену», — рассказала диспетчер Лидия Табашникова.

Она в компании с 2005 года, кстати, пришла с ЗСВ. Уже давно могла бы уйти на пенсию, но говорит, что работа ей очень нравится, так что пока продолжает трудиться.

Инженер Николай Калин тоже из старожилов — работает на предприятии уже более 20 лет. Начинал механиком, а сейчас руководит сервисной службой, но при этом продолжает работать руками — ремонтирует компрессоры.

«Профессия сложная, но очень интересная и поэтому любимая. Мне нравится работа, нравится стабильность этой компании, при этом постоянное обновление оборудования делает для сервисников буквально каждый день новым», — говорит он.

А вот Александр Бабаев (и он пришёл в ЗСВ) уже на пенсии, отработал более 25 лет. Столько за эти годы было интересных объектов и задач, работа действительно была увлекательная, вспоминает он. И коллектив хороший, потому что Геннадию Ратанину удалось собрать людей по призванию.

Компания «РЯД-Сервис» / Фото: Татьяна Нечаева

Школа жизни

Любопытно, что на праздновании 30-летия компании были не только действующие сотрудники, но и те, кто по разным причинам покинул коллектив.

Например, Алексей Григорьев пришёл на предприятие 18-летним юношей после училища, занимался много чем, но главное направление — компьютерное обеспечение и исправная работа интернета. А теперь он уже и сам руководитель — компании, которая занимается разработкой и производством автоматики для тепловодоснабжения и зернопереработки.

«На самом деле „РЯД“ стал для меня школой жизни и школой бизнеса. Многое из того, что есть сейчас в моей компании, я перенял у „РЯДа“: подходы к ведению дела, управленческие принципы, а также дружеское и неформализованное общение с сотрудниками с сохранением дисциплины и нормального рабочего процесса. Геннадий Ратанин и остальные руководители в компании всегда могут лично подключиться к любому процессу, всё показать и рассказать. Это дорогого стоит», — отметил Григорьев.

Почти с основания и около 25 лет в компании отработал и Алексей Жердев. Он также только окончил училище и устроился мастером по ремонту сложной бытовой техники, хотя в разные годы даже садился за баранку грузовика.

«Сначала просто пришёл на практику. И остался. Геннадий Васильевич для меня не просто учитель. Он был как отец, нас тогда несколько было молодых парней, все иногородние, семьи далеко, и он всегда помогал и словом, и делом. Наверное, я ценным был сотрудником, раз теперь позвали. Да и со многими бывшими коллегами и действующими работниками дружим», — рассказал мужчина.

В 22 года пришёл на практику Денис Ивлев. Он тоже говорит, что Геннадий Васильевич был для него как отец:

«Он просто наставил меня на путь, сказал, что надо делать, всему научил. И я до сих пор по жизни с этим иду. Очень уважаю Геннадия Васильевича, всегда у него такой подход был к людям. Хорошая компания, целая школа, мы её выпускники».

Добрые слова о компании сказали и другие бывшие работники. Юрий Гордымов отдал «РЯДу» около 23 лет жизни. Говорит, что это были замечательные годы. А Ольга Парфенова приходила в компанию дважды: сначала просто бухгалтером, потом — главным.

«Очень мне нравился коллектив, как семья были, очень дружные», — подчёркивает она.

«РЯД-Сервис» — это семья и для самих Ратаниных. Геннадий Васильевич признаётся, что с каждым из сотрудников связан кусочек его жизни.

Компания «РЯД-Сервис» / Фото: Татьяна Нечаева

Компания «РЯД-Сервис»

Барнаул, Просторная, 137

8 800 250 59 79

holod22.ru

ИП Ратанин Геннадий Васильевич

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