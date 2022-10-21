Как выглядит граффити с космонавтом Германом Титовым на стене АлтГУ

Мурал с изображением советского космонавта и уроженца Алтайского края Германа Титова появился на стене корпуса «Д» Алтайского госуниверситета на ул. Димитрова, 66, со стороны «Универ-кафе». Amic.ru смотрел, как выглядит готовый рисунок.

Мурал создал барнаульский мастер аэрографии Николай Замятин. Помимо космонавта, на стене нарисован космический корабль «Восток-2», на котором Титов совершил первый в истории человечества длительный (суточный) полёт в космос.

Рядом с портретом Титова написана цитата космонавта: «Я верю в человека — в его силу, его возможности и его разум». Также на заднем плане можно увидеть изображение советских газет с заголовками о полёте Германа Титова в космос.

Мурал с изображением космонавта Германа Титова / Фото: Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил, что мурал с Титовым имеет глубокий смысл для вуза.

«Это символ того, что мы снова стоим перед задачей запустить современные технологические проекты. Конечно, образ Германа Титова — это послание молодёжи: каждому студенту достигать успехов в карьере, науке и творчестве», — передаёт слова ректора пресс-служба мэрии Барнаула.

Граффити Замятин начал рисовать в середине октября, а закончил 20 октября. В тот же день рядом с корпусом «Д» установили памятный знак «Молодые патриоты — сила Сибири!». Он посвящён пятому слёту патриотических объединений Сибирского федерального округа «Молодые патриоты — сила Сибири!», который открылся 20 октября. В нём участвуют представители 350 патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов в возрасте от 13 до 35 лет.

Напомним, что сейчас в Барнауле идёт установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Работы по монтажу каркаса начались утром 18 октября, завершат их до 4 ноября, тогда же состоится торжественное открытие монумента.

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