Куда жители Алтайского края могут полететь на Новый год и что сейчас происходит со спросом

Жители Алтайского края не спешат покупать туры за границу на новогодние праздники, спрос на них значительно упал. Туроператоры на эти даты предлагают прямые рейсы с вылетом из Новосибирска по таким направлениям, как Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Объединённые Арабские Эмираты. Но из-за объявления мобилизации и нестабильной ситуации, люди пока не планируют свой отдых больше чем на месяц вперёд. Об этом amic.ru сообщила президент региональной ассоциации туризма (АРАТ) Евгения Беспалова.

«Раннее бронирование по заграничным направлениям началось ещё в конце августа — начале сентября, в том числе и на новогодние праздники. Но в конце сентября всё это застопорилось. Сейчас большинство покупают туры на ближайшие даты, поездки планируют не дольше, чем в месячной перспективе. На Новый год пока только единичные заявки», — говорит Евгения Беспалова.

То, что спрос на поездки на долгосрочный период серьёзно упал, подтвердила и директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева. Новых бронирований на заграничные новогодние праздники не поступает совсем, говорит эксперт. К примеру, в прошлые годы варианты для отдыха в ОАЭ заканчивались уже к середине октября. А сейчас в этой стране доступно к бронированию огромное количество туров на любой вкус и кошелёк.

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В то же время те, кто уже успели купить путёвки на каникулы, не спешат их сдавать. Дело в том, что на самый высокий туристический сезон действуют особые условия по отмене поездки. Если отдых срывается не по вине туроператора, «штрафы» (фактически понесённые затраты) могут достигать 100% от стоимости путёвки, объясняет Евгения Беспалова.

«Отказов на новогодние туры к нам на данный момент не поступало. Например, если человек решит отказаться от тура в Турцию на октябрь-ноябрь, он сможет сделать это без существенных потерь. Но отказ от тура в новогодние праздники грозит серьёзными удержаниями. Например, за отмену поездки в ОАЭ затраты могут достигать 100% от стоимости путёвки. Отель выставляет штраф туроператору, а он эти фактически понесённые затраты, естественно, перекладывает на туриста. Эта норма закреплена в законе «О защите прав потребителей», — говорит Евгения Беспалова.

А вот от туров с ближайшими датами вылета отказы всё-таки есть, говорит Наталья Гордеева. Часть алтайских туристов на фоне объявления частичной мобилизации и общей паники решили отменить поездки за границу.

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Те, кто планирует отдых в течение ближайшего времени, чаще выбирают такие прямые направления с вылетом из Новосибирска, как Турция и Египет. Также отдохнуть можно и в ОАЭ, но билеты с вылетом из столицы Сибири на осень уже закончились. Поэтому турагентства предлагают путёвки через Москву.

«В этом году осень выдалась очень тёплой, поэтому Турция актуальна с вылетом в середине и конце октября. В частности, туда летят семьи с детьми на осенние каникулы. Также можно рассмотреть Египет, погода сейчас там отличная», — рассказывает Евгения Беспалова.

А что на Алтае?

Эксперты фиксируют падение спроса на новогодний отдых даже по Горному Алтаю. Большое количество коттеджей и частных домов до сих пор остаются свободными.

«В прошлые годы на Новый год коттедж уже было сложно найти в конце октября — начале ноября. Сейчас доступны к бронированию даже те средства размещения, которые на Новый год обычно „продавались“ уже в мае-июне. Цены на этот период всегда выше, чем в обычные даты, но по сравнению с прошлым годом они не повысились», — говорит Наталья Гордеева.

Сейчас путешествиями преимущественно интересуются люди старшего возраста, одинокие женщины и мамы с детьми. Их больше всего привлекает отдых на море. Что касается российских направлений, стандартно пользуются спросом Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

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А если очень хочется полететь, то как?

На новогодние каникулы за границу прямыми рейсами с вылетом из Новосибирска можно попасть в Шри-Ланку, Египет, ОАЭ. Также из столицы Сибири можно улететь и в Таиланд. Перелёт туда выполняет казахская авиакомпания по маршруту Новосибирск — Тараз — Пхукет, рассказывает Наталья Гордеева.

«Много вариантов заграничных направлений доступны из самого Казахстана. Например, из Алма-Аты можно улететь во Вьетнам. Но прямых рейсов в эти казахстанские города у нас нет, поэтому добираться туда придётся „на перекладных“ — либо через Москву, либо своим ходом. Из Астаны есть рейсы в Таиланд, с вылетом из этого города чуть проще — есть прямые перелёты в Астану из Новосибирска», — объяснила эксперт.