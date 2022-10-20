Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 21 октября

В Алтайском крае 21 октября будет дождливо, а местами в регионе возможны сильные порывы ветра. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит от +10 до +15 градусов. Местами дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 29 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +10...+12 градусов. Возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.