Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 21 октября
В некоторых районах края возможны сильные порывы ветра
21 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 21 октября будет дождливо, а местами в регионе возможны сильные порывы ветра. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в регионе составит от +10 до +15 градусов. Местами дожди.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 29 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +10...+12 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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