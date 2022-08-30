На реконструкцию ДК «Тракторостроитель» в Рубцовске потребуется порядка 200 млн рублей

Правительство Алтайского края продолжит поддерживать Рубцовск в модернизации социально значимых объектов. Как сообщает правительство региона, сегодня губернатор Виктор Томенко обсудил с властями города вопросы развития его по разным направлениям.

Отмечается, что за последние несколько лет в Рубцовске провели масштабную реновацию парка культуры и отдыха имени Кирова, в настоящее время ведется обустройство парка «Патриот», также проведено обновление стадиона «Торпедо» и Театра кукол им Брахмана. При поддержке краевых властей обновляется подвижной состав городского электротранспорта — в ближайшее время поступят пять новых троллейбусов и будет дополнительно закуплено ещё два.

«Мы сегодня побывали на многих объектах, посмотрели, насколько результативно и эффективно расходовались средства, которые были предоставлены в рамках нацпроектов, государственных программ Алтайского края, как в итоге выполнили планы текущего года. Есть целый ряд вопросов, которые требуют разрешения в настоящее время или в ближайшем будущем. Все вопросы являются емкими — и по финансам, и по объему их выполнения», — сказал глава региона.

Он отметил, что нуждаются в модернизации и реконструкции ДК «Тракторостроитель» и стадион «Спарта», серьезных инвестиций требуют учебные учреждения Рубцовска. На реконструкцию первого потребуется порядка 200 млн рублей.

«Мы определились с тем, что есть потребность в реализации этих инициатив, есть большой спрос, есть заинтересованность, будем совместно работать», — подчеркнул Виктор Томенко.