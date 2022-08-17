На стройки в России привлекли тысячи заключенных

На стройки в России привлекли тысячи заключённых. Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров, пишет РИА Новости.

В качестве эксперимента создали 114 исправительных центров, в которые привлекли более пяти тысяч осуждённых.

«Они работают на многих стройках в России и достаточно хорошо», — заявил председатель.

Напомним, что пилотный проект был создан в 2020 году совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Использовать заключённых там, где не хватает рабочей силы, предложил директор ведомства Александр Калашников.