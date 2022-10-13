«Росводоканал Барнаул» рассказал, кому и когда необходимо подать декларации о составе сточных вод

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, — что до 1 ноября 2022 года необходимо предоставить декларацию на 2023 год. В документе должны быть указаны сведения о фактических составе и свойствах сточных вод, которые клиенты сбрасывают в централизованную систему водоотведения.

«Подача декларации обязательна для абонентов, среднесуточный объём сбрасываемых сточных вод которых за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года равен или превышает 30 кубометров в сутки с одного объекта. Если на дату отбора контрольных проб такой документ отсутствует, то к плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2», — пояснил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

После подачи декларации абонент вправе вносить в неё изменения (не чаще одного раза в месяц), уведомив любым способом. Главное, чтобы можно было проверить получение информации водоканалом и подтвердить данные клиента. Изменённое заявление действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором документ был принят.

Добавим, что компании с меньшим объёмом сбрасываемых стоков также могут предоставлять декларацию, но для них это не обязательно.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт