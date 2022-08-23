Сибирский боксёр-чемпион Миша сменил имя на «правильное»

Знаменитый боксёр из Новосибирска Миша Алоян официально сменил имя, поскольку при рождении его нарекли не Михаилом, а именно Мишей, пишет «КП-Новосибирск».

«Я стал Михаилом четыре года назад, но нигде эту информацию раньше не распространял. На протяжении всей моей карьеры журналисты задавали вопрос: „Как правильно: Миша или Михаил?“ То же на церемониях награждения. Постоянно были казусы. Решил привести всё в порядок, чтобы и у детей отчество было правильным: не Мишевич и Мишевна, а Михайлович и Михайловна», — рассказал 33-летний спортсмен.

Боксёр пояснил, что по происхождению он — езид, но при этом его изначально нарекли по-русски.

«У езидов не принято называть ребёнка полным именем, только уменьшительным. Моему отцу понравилось имя Миша — так и записали в свидетельстве о рождении, а потом и в паспорте», — отметил сибиряк.