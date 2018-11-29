СМИ: вице-спикер Госдумы находится в Майами во время региональной недели

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Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на вопрос о том, почему он в ходе региональной недели пребывает в Майами, заявил, что город прикреплен к одному из избирательных округов депутатов ЛДПР. Об этом пишет "Коммерсант".

Ранее господин Лебедев разместил в Facebook снимки с отдыха в Майами, подписав их следующим образом: "Miami, можно только влюбиться!" Сообщение прокомментировал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов: "Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска. Вы здесь с Владимиром Вольфовичем нужнее".

В ответ Лебедев отметил, что "Майами является избирательным округом", который "прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции". "Вам грех этого не знать",— добавил вице-спикер.

Позднее публикация стала недоступна для просмотра.

Издание добавляет, что депутаты Думы в ходе региональной недели встречаются с избирателями и представителями региональных властей, проводят работу в своих избирательных округах. Текущая региональная неделя началась в понедельник, 26 ноября.