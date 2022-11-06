Такой день. Ремонт Чуйского тракта на 2,46 млрд рублей и едкий дым в центре Барнаула

Упрдор «Алтай» объявило две закупки с общей стартовой ценой контрактов 2,46 млрд рублей. Речь идёт о ремонте участков Чуйского тракта.

Работы необходимо провести на трассе Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией. Конкретно на участках с 243 по 250 км и с 299 по 308 км: восстановить 9 км дороги планируется между Бийском и Барнаулом и 6,5 км в Косихинском районе.

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