Такой день. Штрафы и претензии к барнаульским перевозчикам и подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом на Алтае

Несколько транспортных компаний Барнаула, в автобусах которых рассчитывали пассажиров без использования терминалов, получили претензии и штрафы. Речь идёт о шести перевозчиках, которые обслуживают маршруты № 20, 57, 27, 41, 51, 77, 78, 144.

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Общество Шесть барнаульских перевозчиков получили штрафы и претензии за взимание платы за проезд «на карту»

В Алтайском крае руководство Каменской межрайонной больницы сообщило, что капитальный ремонт в инфекционном отделении на данный момент сделать невозможно без приостановки лечебного процесса. Сейчас три подразделения поликлиники — взрослое, детское и стоматологическое — располагаются в ветхих или приспособленных помещениях в разных частях города. Инфекционное отделение располагается в отдельном корпусе, которое тоже требует капремонта.

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Общество В Каменской инфекционной больнице объяснили «ужасное состояние и холод» в учреждении

Новогодний городок на пешеходной улице Мало-Тобольской продолжает преображаться. Так, тут уже установили ёлку и горки, которые начали оформлять льдом. Скульпторы вырезали на площадке несколько ледяных барельефов по сюжетам старых новогодних открыток. Скоро должны будут появиться световые фигуры: 10 елей, новогодние ёлочные шары, световой потолок, Снежная королева, лебеди, Деды Морозы, яркие цветы. Две входные секции в новогодний городок оформят световой композицией в виде звёзд.

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Новый год - 2023 Ёлочка уже стоит. Как идёт строительство снежного городка на улице Мало-Тобольской в Барнауле

В понедельник, 12 декабря, на оперативном совещании под руководством губернатора Виктора Томенко в правительстве Алтайского края обсудили подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал, что прирост больных на последней неделе более чем в два раза превысил показатели предыдущего периода.