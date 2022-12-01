Такой день. «Замерзающий» Барнаул и опровержение информации о плачевных условиях алтайских фельдшеров

Информация о состоянии фельдшерских комнат в Смоленском и Быстроистокском районах не в полной мере соответствует действительности. Как рассказали в Смоленской ЦРБ, на распространяемых в Сети снимках запечатлён не ФАП, а помещение, которое хотели отдать под жильё фельдшеру, — в итоге от этой идеи отказались. В самом помещении произошёл потоп, после чего его просушили и законсервировали.

Кроме того, пять фельдшерских бригад в 2022 году получили новую форму. У трёх машин срок эксплуатации пять лет, ещё у четырёх — более пяти лет. Лишь одна из них эксплуатируется 16 лет. При этом все машины «переобули» в этом году в зимнюю резину.

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