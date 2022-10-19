В Алтайском крае девятилетний мальчик упал в заросший травой колодец и сломал позвоночник

Девятилетний мальчик упал в колодец в промзоне Алейска и сломал позвоночник, сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК по Алтайскому краю.

Инцидент случился днём 18 октября, когда ребёнок гулял с друзьями. Отмечается, что искусственное углубление заросло травой и не было огорожено и закрыто крышкой.

Сотрудники следственного управления и прокуратуры проводят проверку. Правоохранителям предстоит установить причины произошедшего и владельца, на чьей территории расположен опасный объект.

Также назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причинённого ребёнку вреда.

Ранее в Алейске мужчина провалился в яму с битумом в районе бывшего сахарного завода и чуть не утонул. Из западни горожанина вызволяли спасатели.