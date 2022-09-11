В Алтайском крае на 100 браков приходится 98 разводов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Новосибирскстата за первое полугодие 2022-го.

Для сравнения, в Новосибирской области за этот период зарегистрировали 82 развода на 100 браков, в Хакасии — 107 разводов, а в Республике Алтай — 114 (худший результат в СФО).

Меньше всего разводов зафиксировали в Туве — 60 на 100 браков.

В целом по Сибири за первые шесть месяцев 2022 года зарегистрировали на 1,8% (43,1 тыс.) браков меньше по сравнению с тем же периодом 2021-го, а количество разводов подросло на 1,6%, до 38,7 тыс.