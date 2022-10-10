В Алтайском крае женщины могут бесплатно провериться на рак груди

В Алтайском крае женщины смогут бесплатно пройти обследование на рак груди. Скрининг проведут врачи диагностического центра.

15 октября, во Всемирный день борьбы против рака груди, в Алтайском краевом онкологическом диспансере проведут профилактическую акцию «Дни диагностики рака молочной железы».

Женщины смогут записаться на приём к онкологу и пройти дополнительные обследования по рекомендации врача.

«Настоятельно рекомендовано обратиться на приём, если вы длительное время ощущаете уплотнение („шишечку“) в груди, периодически появляются выделения из молочной железы, ощущается боль или жжение, отёк, покраснение, шелушение кожи в этой области. Изменение формы груди, появление асимметрии молочных желез, „втягивание“ соска — также безусловный повод для участия в акции», — сказано в сообщении.

Записаться на обследование можно по телефону 8-800-234-17-37. Количество мест ограничено.

С собой на приём нужно взять паспорт и результаты предыдущих обследований.