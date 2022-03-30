В Барнауле 1 апреля стартует месячник санитарной очистки

Традиционный месячник весенней санитарной очистки и благоустройства пройдёт в Барнауле с 1 по 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В это время городские службы, организации и местные жители будут очищать уголки краевой столицы от накопившихся за зиму грязи и мусора. Чистоту также наведут на берегах Оби, склонах оврагов и в лесных зонах.

Общегородской субботник намечен на 22 апреля. Также будут проводиться еженедельные «чистые четверги». Первый из них состоится 7 апреля.