В Бийске эксгумировали тело пациента психбольницы, похороненного в безродной могиле

В Бийске провели эксгумацию умершего в психбольнице пациента, которого при живой семье похоронили как безродного. Как сообщает «Бийский рабочий», сестра мужчины Оксана рассказала, что тело мужчины в гробу было обнажено.

«Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей. Гроб был закопан полустоя, причем крышка была даже не заколочена, она была сдвинута. Соответственно, в гробу была земля», — заявила женщина.

Опознать на месте тело не смогли и его отвезли в морг. Подтвердить личность Сергея Попова удалось лишь по татуировкам. Семья мужчина уже похоронила мужчину должным образом.

«Виновные должны понести наказание за содеянное по всей строгости закона, в первую очередь, руководство больницы», — сказала сестра Сергея.

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Происшествия Сестра умершего в бийской психбольнице уверена, что мужчину избивали

Напомним, что 7 июля родственница получила постановление о возбуждении уголовного дела о халатности и об эксгумации, однако последнюю, по ее словам, оттягивали. Ранее медики заявляли, что в день смерти мужчины в психбольнице возникла путаница — тогда в учреждении находились сразу несколько пациентов с фамилией Попов.